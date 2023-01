POL-MG: Abendlicher Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgänger

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Samstagmorgen, 7 Januar, in Heyden im Rahmen ihrer Fahndung einen 54-jährigen Mann gestellt, der zuvor ein Navigationsgerät aus einem geparkten Auto gestohlen hatte. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er gegen 2.30 Uhr beobachtet hatte, wie der Verdächtige an der Bödikerstraße an geparkten Autos entlangging und an der Türgriffen ausprobierte, ob sie abgeschlossen waren. An einem VW wurde er fündig und nahm aus ...

