Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Kita

Greven (ots)

Zu einem Einbruch in eine Kita an der Grabenstraße ist es am Donnerstag (23.03.2023) gekommen. Eine Reinigungskraft hielt sich gegen 17.20 Uhr im Keller des Gebäudes auf, als sie aus der oberen Etage Geräusche hörte. Nachdem sie durch Rufe auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Gesehen hat sie die Täter nicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude verschafft. Beute machten sie offenbar nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell