Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in die Emsgalerie, zwei Geschäftsräume betroffen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (26.03.) Zutritt zur Emsgalerie an der Emsstraße verschafft. Sie öffneten in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr gewaltsam eine Seiteneingangstür zur dortigen Bäckerei. Die Täter durchsuchten ersten Ermittlungen zufolge zunächst die Bäckerei und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Danach verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem neben der Bäckerei liegenden Modegeschäft. Dort brachen die Täter einen Tresor auf und entwendeten daraus eine geringe vierstellige Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

