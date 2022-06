POL-OG: Rheinmünster - Verbotener Schlüsselanhänger

Friesenheim (ots) - Der Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Rehkitz endete am Montagabend für das Tier tödlich. Der Vierbeiner wollte gegen 22:45 Uhr die K 5339 zwischen Schutterzell und Schuttern überqueren, als der Fahrer des Opel nicht rechtzeitig bremsen konnte und es zum Zusammenstoß kam. Der Schaden am Opel wird auf 1.000 Euro geschätzt. /ma Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

