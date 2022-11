POL-HB: Nr.: 0709 --Mit Karacho in die Markthalle

Bremen (ots) - Ort: Bremerhaven, OT Fischereihafen, Labradorhafen Zeit: 10.11.2022, 16:00 Uhr Am Donnerstag führte eine Leckage in einem Binnenmotorschiff in Bremerhaven zum Austritt von Öl ins Wasser. Gegen 16:00 Uhr bemerkte die Schiffsführerin einen ölhaltigen Film direkt am Schiff im Labradorhafen in Bremerhaven. Eine daraufhin durchgeführte Nachschau im ...

mehr