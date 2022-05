Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung zum Betrugsmittwoch - Klüger als der Betrüger

PI Leer/Emden (ots)

Teil 16 - Wie kann ich mich schützen?

Im letzten Teil der Präventionskampagne der Polizeiinspektion Leer/Emden werden anknüpfend an die letzte Woche nochmal wichtige Tipps und Verhaltenshinweise zum Schutz vor Betrügern gegeben.

Falsche Energieversorger

Nachdem viele Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr eine Kündigung ihres Energieversorgers erhielten und in die Grundversorgung wechseln mussten, erkannten auch hier Betrüger ein neues Spielfeld für sich. Per Telefon gaben sich Betrüger als Subunternehmen oder Tochterfirmen des Grundversorgers aus und drohten mit Einstellung der Energieversorgung, sofern kein neuer Vertrag abgeschlossen werden würde. Ziel der Betrüger war in diesen Fällen an persönliche Daten und Kontoverbindungen zu gelangen. Daher: - Telefonat beenden - Keine persönlichen Daten preisgeben - Grundversorger kontaktieren und Rat einholen - Freunde und Bekannte warnen - Polizei informieren

Warenbetrug

Eine Ware im Internet bestellen, vorab bezahlen und die Ware nicht erhalten. Genau das kommt regelmäßig vor und beschert Betrügern einen vollen Geldbeutel. Daher: - Verkäufer überprüfen (Bewertungen ansehen) - Überprüfen, ob es sich um einen "Fake-Shop" handelt (den Namen der "Firma" im Internet einzugeben und Ergebnisse abzuwarten ist immer hilfreich) - Sichere Bezahlmethode verwenden - Kauf über das Kleinanzeigenportal abwickeln

Anlagenbetrug

Viele träumen vom großen Geld und verhoffen sich unter anderem durch Spekulationen mit der Kryptowährung "Bitcoin" enorme Gewinne. Egal ob per Mail oder telefonisch: Wenn sich Betrüger als "Broker" ausgeben und damit locken, mit Investitionen in Bitcoins den großen Gewinn für Sie zu erzielen: Vorsicht! Häufig wird dem Betrugsopfer ein "Fake-Account" eingerichtet, über den die angeblichen Gewinne nachvollzogen werden können. Durch den angeblichen "Broker" wird dem Opfer dazu geraten, noch mehr zu investieren und somit noch mehr Gewinn zu erzielen. In dem "Fake-Account" wird dies natürlich dargestellt und Betrugsopfer wähnen sich so in trügerischer Sicherheit. Am Ende ist das Geld weg und der Broker auch. Daher: - Eingehende E-Mails und Anrufe ignorieren - Kein Geld an fremde Personen überweisen - Die Hausbank ggf. um Rat fragen - Sofern bereits ein finanzieller Schaden entstanden ist: Polizei informieren!

Phishing Mails

Unter Phishing versteht man den Versand einer gefälschten E-Mail, welche die Empfängerin oder den Empfänger dazu verleiten soll, auf einen Betrug oder einen Datendiebstahl hereinzufallen. Mit gefälschten Mailadressen geben sich Betrüger über eine möglichst seriös erscheinende E-Mail als z.B. Bank aus und fordern zum Anklicken eines Links auf, um das Konto zu verifizieren. Durch Betätigung des Links wird häufig eine Schadsoftware installiert, welche Daten von dem betroffenen Gerät ziehen können. Daher: - Auffällige E-Mails löschen und ggf. telefonisch beim vermeintlichen Absender nachfragen - Keine Links anklicken - Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI):https://bit.ly/36tOE3N

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell