Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, 56-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt, Auto kommt von Fahrbahn ab

Laer (ots)

Bei einem Alleinunfall am Freitag (24.03.23) hat sich ein 56-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann aus Laer war mit seinem Seat Ibiza auf der Darfelder Straße in Richtung Laer unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Laer kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete im Straßengraben. Eine zufällig am Unfallort vorbeikommende RTW-Besatzung kümmerte sich zunächst um den Verletzten. Er wurde dann vom eingesetzten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

