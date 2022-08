POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/ Tiefkühlware ungekühlt in Auto

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in die Liebfrauenschule Nottuln eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr am Dienstag (02.08.22) und 6.15 Uhr am Mittwoch (03.08.22) hebelten die Täter eine Notausgangstür auf. Sie entwendeten unter anderem ein Tablet. Des Weiteren wurde ein Tisch mit dem Wort "Boos" und unleserlichen Zeichen beschmiert. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr