POL-COE: Nottuln, Burgstraße/ Einbruch in Liebfrauenschule

Coesfeld (ots) - Glasscheiben des Dorfgemeinschaftshauses in Capelle haben Unbekannte beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr am Freitag (29.07.22) und 9 Uhr am Mittwoch (03.08.22). Ein Zeuge beobachtete Jugendliche. Ob die etwas mit den Schäden zu tun haben, ist nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr