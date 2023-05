POL-AC: Fahrzeugbrand in Alsdorf

Baesweiler (ots) - Gestern Abend (29.05.23 21:55 Uhr) kam es zu einem Tankstellenraub in der Wilhelm-Röntgen-Straße in Baesweiler. Zwei dunkel gekleidete Personen betraten zum Tatzeitpunkt die Tankstelle und forderten die Kasseneinnahmen. Anschließend flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld - eine hohe dreistellige Summe - in unbekannte Richtung. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort ...

