FW-DO: PKW auf Haberlandstraße überschlagen - Feuerwehr betreut neun Personen auf der Feuerwache

Dortmund (ots) - Brackel: Heute Morgen kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Chlorgasaustritt in einem abgeschotteten Technik- und Lagerraum des Hallenbades in Dortmund-Brackel. Bei routinemäßigen Arbeiten an der Chlorungsanlage durch Mitarbeiter des Schwimmbades kam es zur Freisetzung geringer Mengen Chlorgas. Die Bediensteten begaben sich sofort ins Freie und blieben ...

mehr