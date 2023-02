Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Chlorgasaustritt an einem Hallenbad // Keine verletzten Personen

Dortmund (ots)

Brackel: Heute Morgen kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Chlorgasaustritt in einem abgeschotteten Technik- und Lagerraum des Hallenbades in Dortmund-Brackel. Bei routinemäßigen Arbeiten an der Chlorungsanlage durch Mitarbeiter des Schwimmbades kam es zur Freisetzung geringer Mengen Chlorgas. Die Bediensteten begaben sich sofort ins Freie und blieben unverletzt. Die für diesen Fall vorgesehen Wassersprühanlage löste unmittelbar aus. Der fein verteilte Wassernebel sorgte für ein Niederschlagen der Dämpfe und band das Chlor. Mit speziellen Schutzanzügen ausgerüstete Feuerwehrtrupps kontrollierten die Anlage und schlossen ein Regelventil. Das kontaminierte Wasser der Sprühanlage wurde aufgefangen und eine Fachfirma mit der Entsorgung beauftragt. Im Einsatz befanden sich ca. 60 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwachen, die Spezialeinheit für ABC-Gefahren, des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Asseln.

