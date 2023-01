Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Saunabrand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 20.50 Uhr kam es im Wipfelweg in Wellinghofen zu einem Brand in einem Keller. In einer dort verbauten Sauna kam es im Saunaofen zu einer Stichflamme und einem anschließenden Brand der Sauna. Der Nutzer der Sauna wurde dabei leicht verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude gefahrlos verlassen.

Die Rauchentwicklung war sehr massiv, konnte aber durch eingebaute Rauchschutztüren auf den Keller begrenzt werden.

Der eigentlich Brand wurde von zwei Atemschutztrupps schnell gelöscht.

Die Entrauchung der Kellerräume dauerte anschließend noch circa 30 Minuten, so dass der Einsatz gegen 22 Uhr beendet war und alle Bewohner ins Haus zurück konnten.

Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei zur weiteren Ursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren ca. 30 Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde), der Freiwilligen Feuerwehr Hohensyburg (LZ14), sowie des Rettungsdienstes.

