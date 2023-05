Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter werden bei Einbrüchen durch Bewohnerinnen überrascht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (03.05.) kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in den Stadtteilen Paffrath und Heidkamp. In beiden Fällen wurden die Täter durch die Bewohnerinnen überrascht und flüchteten vorzeitig.

In Paffrath verschaffte sich ein männlicher Täter durch ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Wohnung eines Altenpflegeheimes in der Franz-Heider-Straße. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum und wurde gegen 20:45 Uhr durch laute Geräusche aus ihrem Schlafzimmer aufmerksam.

Als sie daraufhin mit ihrem Rollstuhl in das Zimmer fuhr, sah sie einen mit einer Stickmütze vermummten Mann im Raum. Der Mann wiederholte mehrfach die Worte "Ich tue Ihnen nichts", hinderte die Geschädigte allerdings durch das Festhalten ihres Rollstuhls an dem Versuch Hilfe zu suchen. Der Täter verließ die Wohnung wenige Augenblicke später durch das Fenster.

Nach Angaben der Bewohnerin war der Mann circa 1,70m groß, schlank, dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Aufgrund der Strickmütze konnte sie lediglich seine dunklen Augen erkennen. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Täter ohne Beute.

Im Stadtteil Heidkamp wurde die Polizei gegen 22:00 Uhr zu einem weiteren Einbruch gerufen. In der Straße Ahornweg kam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses gerade von der Arbeit nach Hause und hörte vor ihrer Haustür seltsame Geräusche aus dem Inneren.

Als sie daraufhin durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, sah sie plötzlich einen unbekannten Mann, der über ihren Garten in die Straße Ahornweg flüchtete. Die Geschädigte konnte erkennen, wie er von dort aus auf einem Fahrrad in Richtung der Straße Am Birkenbusch flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter eine Goldkette sowie zwei silberne Ringe. Der genaue Wert konnte vor Ort noch nicht beziffert werden.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesen beiden Taten geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell