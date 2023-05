POL-RBK: Overath - Einbrecher entwenden Vorführgeräte eines Handyladens

Rösrath (ots) - Am Montag (01.05.) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 10:00 Uhr vormittags eine Beschädigung an einem Kastenwagen und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass sich ein Loch in der Schiebetür in Höhe des Schließmechanismus des Ford befand. Der Zeuge gab an, in der Nacht zu Montag gegen 02:00 Uhr morgens die ...

mehr