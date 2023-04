Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß mit einem Hund gesucht

Kürten (ots)

Gestern Morgen (27.04.) gegen 09:15 Uhr hat sich auf der Kölner Straße in Höhe eines Supermarktes in Bechen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 19-jährige Hundebesitzerin ging in Begleitung eines Freundes mit ihrem Hund spazieren. Sie wollten die Überquerungshilfe nutzen und in Richtung Supermarkt gelangen, als sich der Hund plötzlich los gerissen hat.

Der Hund der Kürtenerin wurde von einem Pkw erfasst und dabei verletzt. Als sich die Besitzerin zusammen mit Passanten um den verletzten Hund kümmern wollte, geriet der Hund unter Schmerzen in Panik und biss seine Besitzerin in das Gesicht.

In einer Tierarztpraxis musste das Tier wenig später eingeschläfert werden, um es von seinem Leid zu erlösen.

Die junge Frau musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Kölner Klinik gebracht werden, wo sie aufgrund ihrer Verletzungen stationär behandelt wird.

Die Pkw-Fahrerin entfernte sich offenbar von der Unfallörtlichkeit, während sich die Anwesenden um den Hund kümmerten und ermöglichte damit nicht die Feststellung ihrer Personalien. Es besteht daher der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und es wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen.

Nach Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Pkw um ein schwarzes Cabriolet, eventuell Audi A4, gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach dieser Unfallbeteiligten und möglichen weiteren Zeugen und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

