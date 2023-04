Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Kürten (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (27.04.) meldete ein Zeuge einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Hauptstraße, nachdem er durch laute Geräusche auf die gerade stattfindende Tat aufmerksam geworden war.

Er sah aufgrund der Dunkelheit lediglich schemenhaft mindestens zwei Personen, die sich offenbar in der Zeit von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr an dem Automaten zu schaffen machten. Die Täter konnten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von den alarmierten Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Die Polizisten fanden den aufgebrochenen Zigarettenautomaten ohne Inhalt vor, so dass davon ausgegangen werden kann, dass eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld gestohlen wurde.

Bereits am Mittwochmorgen (26.04.) wurde die Polizei gegen 06:30 Uhr zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Einmündung Bergstraße / Auf dem Steinacker gerufen. Auch hier entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter den gesamten Inhalt des Automaten, bestehend aus Zigaretten und Bargeld. Der Tatzeitraum in diesem Fall kann noch nicht näher eingegrenzt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen fast vierstelligen Betrag geschätzt. Zu beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern. Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

