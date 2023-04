POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - Verursacher und Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu gestern (25.04.) sind bislang Unbekannte in ein Gymnasium in der Straße Kaule eingebrochen. Am Vorabend gegen 21:30 Uhr war noch alles in Ordnung, am Morgen um 06:30 Uhr wurde durch den Hausmeister der Schule das Blinken der Alarmanlage festgestellt. Bei Besichtigung des Tatortes wurde eine aufgebrochene Eingangstür ...

mehr