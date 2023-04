BPOL NRW: Mit 3 Haftbefehlen gesucht - Bundespolizei nimmt Gesuchten im Bochumer Hauptbahnhof fest

Dortmund (ots) - Samstagmorgen (8. April) kontrollierten Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle eines Fluges in die Türkei eine 25-Jährige. Die junge Frau wurde per Haftbefehl gesucht. Gegen 7 Uhr wurde eine Dortmunderin bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung der Türkei ...

mehr