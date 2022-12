FW-DO: PKW kollidiert mit Stadtbahn Fahrer des PKW musste aufwändig gerettet werden

Dortmund (ots) - Gestern Nachmittag um 17:04 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Landeskrankenhauses an der Marsbruchstraße aus. Gleich zwei Meldergruppen haben Brandrauch erkannt. Einmal in einem Patientenzimmer und einmal in einem angrenzenden Flur. Das Personal des Krankenhauses reagierte sehr besonnen. Bei dem Eintreffen der Feuerwehr war die Station geräumt und der Entstehungsbrand in dem Zimmer bereits mit einem ...

