Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brandmeldeanlage erkennt Brand in Patientenzimmer

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag um 17:04 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Landeskrankenhauses an der Marsbruchstraße aus. Gleich zwei Meldergruppen haben Brandrauch erkannt. Einmal in einem Patientenzimmer und einmal in einem angrenzenden Flur. Das Personal des Krankenhauses reagierte sehr besonnen. Bei dem Eintreffen der Feuerwehr war die Station geräumt und der Entstehungsbrand in dem Zimmer bereits mit einem Feuerlöscher abgelöscht.

Mehrere Trupps der Feuerwehr durchsuchten unter Atemschutz nochmals die Station nach Personen und brachten das abgelöschte Brandgut ins Freie.

Der betroffene Bereich wurde anschließend mit einem Lüfter entraucht und belüftet. Der Rettungsdienst sichtete vier Personen die sich anfangs im verrauchten Bereich aufgehalten haben, eine Person wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Anschluss erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und den Betreiber. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Es waren Kräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) der Feuerwache 4 (Hörde) und des Rettungsdienstes für etwa eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell