Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Salzhausen - Zahlreiche Katalysatoren abgebaut und entwendet

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw gestohlen

In der Nacht zu heute, 20.4.2022, in der Zeit zwischen 22 und 6:30 Uhr, haben Diebe in der Straße Auering einen PKW gestohlen. Der Wagen, ein grauer Hyundai i30, stand in einem Carport auf einem Privatgrundstück. Das Kennzeichen des rund 30.000 EUR teuren Wagens lautet WL-MD 275. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs gibt es derzeit nicht.

Die Polizei in Neu Wulmstorf sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Auering beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 040 33441990.

Salzhausen - Zahlreiche Katalysatoren abgebaut und entwendet

Am Osterwochenende, in der Zeit zwischen dem 14.04.2022, 18 Uhr und dem 19.04.2022, 10 Uhr, haben Diebe das umzäunte Gelände eines Kfz-Handels an der Straße Papenkamp betreten. Dort hoben sie nacheinander insgesamt zwölf PKW mit einem Wagenheber an, um anschließend die Katalysatoren aus den Abgasanlagen herauszuschneiden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mindestens 12.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell