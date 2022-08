Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eberstadt: 87-Jähriger fährt gegen Hauswand

Mit seinem Jeep ist ein 87-Jähriger am Samstagnachmittag mit einer Hauswand in Eberstadt kollidiert. Der Mann war gegen 17 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Hauswand in der Heilbronner Straße gefahren. Anstatt an der Unfallstelle zu warten fuhr der Jeep-Lenker wohl weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Da Zeugen den Unfall beobachten konnten, wurde das Unfallfahrzeug und sein Fahrer von einer Streife angetroffen. Die Beamten stellten bei dem Senior obendrein noch Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest ergab 0,24 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Auf den 87-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Neckarsulm: Polizisten angegriffen - Zwei Beamte leicht verletzt

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 54-Jähriger am Sonntagabend in Neckarsulm, als er zwei Polizisten angriff. Angehörige hatten die Polizei in eine Wohnung in der Stuttgarter Straße gerufen, nachdem der Mann sie angegangen hatte. Als der 54-Jährige gegen 20.45 Uhr die Beamten in der Wohnung erkannte, warf er einen Glastisch nach ihnen und griff sie unvermittelt an. Er musste gefesselt werden und wurde in eine Fachklinik gebracht. Hierbei beleidigte der Mann einen Beamten. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Neudenau: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - 13.500 Euro Sachschaden

Auf der L526 zwischen Untergriesheim und Allfeld kollidierte am Sonntagmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem PKW. Leicht verletzt wurde der 20-Jährige nachdem er gegen 12.15 Uhr in Richtung Allfeld in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Ford eines 62-Jährigen zusammengestoßen war. Der Ford-Fahrer konnte eine Kollision trotz einer Bremsung nicht mehr verhindern. Der Biker wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.500 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Für die Reinigungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die L526 zweitweise gesperrt werden.

Möckmühl: Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 43-Jähriger wurde bei einem Unfall am Sonntagabend in Möckmühl schwer verletzt. Der Mann überholte gegen 18.30 Uhr mit seiner Suzuki in einer Kurve in der Lampoldshäuser Straße einen vor ihm fahrenden PKW, als ihm ein 61-Jähriger mit seinem Audi entgegenkam. Der Motorradfahrer prallte gegen den Audi und wurde durch die Luft geschleudert. Er wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Beifahrerin des Audis wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Der 43-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen geparkten Fiat beschädigte eine unbekannte Person am Samstag in Heilbronn. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr streifte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug den in der Gartenstraße geparkten Fiat Panda einer 24-Jährigen. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Das Polizeirevier Heilbronn sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person oder das Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Vermutlich Zigarettenkippe Ursache für Brand

Trockenes Laub brannte in Heilbronn am Samstagnachmittag. Vermutlich eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe war die Ursache des Feuers in der Lohtorstraße gegen 17.15 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, nachdem der Rauch durch eine Ventilationsanlage in einem nahegelegenen Café einen Brandalarm ausgelöst hatte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei Heilbronn appelliert an die Bevölkerung besonders Achtsam beim Umgang mit Feuer und besonders beim Entsorgen von heißen Gegenständen, zum Beispiel Zigarettenkippen, zu sein.

Heilbronn: Streit eskaliert - Polizisten angegriffen

Weil Sie eine Schlägerei zwischen drei Männern am frühen Samstagmorgen in Heilbronn schlichteten, wurden Polizisten von zwei Personen angegriffen. Die Beamten wurden bei einer Unfallaufnahme gegen 5.30 Uhr auf eine Schlägerei vor einem Club in der Salzstraße aufmerksam gemacht. Als die Beamten die Beteiligten trennten, störte ein unbeteiligter 50-Jähriger die Maßnahmen der Beamten. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkommen wollte und ausweisen wollte er sich wohl auch nicht. Bei der Durchsuchung nach einem Ausweis griff er die Beamten an, weshalb er gefesselt werden musste. Dies veranlasste einen 52-jährigen Beteiligten der Schlägerei die Beamten anzugehen. Auch er musste gefesselt werden. Beide Angreifer wurden auf das Polizeirevier Heilbronn gebracht. Während der 50-Jährige nach dem Abschluss der Maßnahmen entlassen werden konnte, musste der 52-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Bei dem Einsatz wurden drei Polizisten leicht verletzt.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Wer konnte in der Nacht auf Samstag einen Unfall in der Heilbronner Hugo-Rümelin-Straße beobachten? Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug, möglicherweise einem roten PKW, zwischen 0.50 Uhr und 1.15 Uhr einen geparkten BMW und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Circa 2.500 Euro Sachschaden sind die Folge einer Unfallflucht am Wochenende in Eppingen-Richen. Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug im Zeitraum zwischen 14 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag einen in der Straße "Zwinger" geparkten Audi Q3 und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950.

