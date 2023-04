Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten verhaften Gesuchten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Gelsenkirchen (ots)

Samstagmittag (8. April) kontrollierten Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen polizeibekannten Mann. Er wurde von einer Staatsanwaltschaft gesucht.

Gegen 13 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen, als ihnen ein 27-Jähriger auffiel. Der leicht alkoholisierte (ca. 0,5 Promille) Gelsenkirchener war in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte aufgefallen. Auf einem Bahnsteig hielten die Beamten den deutschen Staatsbürger an und kontrollierten ihn. Dabei ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Essen den Mann zur Fahndung ausgeschrieben hat. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte ihn wegen des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht (Bewährung) zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt.

Da er die Geldstrafe nicht bezahlt hatte, ist er zur Verhaftung ausgeschrieben worden. Der Verurteilte konnte auch gegenüber den Polizisten die Summe von 1200 Euro nicht aufbringen, weswegen sie ihn wenig später für die nächsten 60 Tage in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell