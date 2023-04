Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher lassen Beute nach Schuleinbruch zurück

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu gestern (25.04.) sind bislang Unbekannte in ein Gymnasium in der Straße Kaule eingebrochen.

Am Vorabend gegen 21:30 Uhr war noch alles in Ordnung, am Morgen um 06:30 Uhr wurde durch den Hausmeister der Schule das Blinken der Alarmanlage festgestellt.

Bei Besichtigung des Tatortes wurde eine aufgebrochene Eingangstür vorgefunden. Zudem wurden im Gebäude weitere Türen offensichtlich gewaltsam geöffnet.

Aus einem Computerraum entwendeten die Unbekannten mehrere I-Pads, die sie dann offenbar im Innenhof der Schule zurückließen. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Verlassen des Tatortes gestört. Vielleicht haben sie aber auch ihre Beute verloren, da ihnen ein Mülleimer als Transportbehältnis diente, der augenscheinlich beschädigt war.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensuche und Spurensicherung vorzunehmen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell