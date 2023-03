POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens

Varel (ots) - Am Montagvormittag, gegen 09:30 Uhr, befuhr eine 67-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw den Kundenparkplatz des an der Oldenburger Straße gelegenen Gesundheitshauses. Beim Parkvorgang beschädigte sie einen nebenstehenden dunkelfarbigen Pkw an dessen Beifahrertür. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

