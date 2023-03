POL-WHV: Verkehrsunfall

Wilhelmshaven (ots) - Am 18.03.2023, zwischen 19:40 Uhr und 20:19 Uhr wurde auf dem Parkplatz mehrerer Geschäfte in der Hundertwasserallee in Wilhelmshaven eine Handtasche mit diversen Papieren aus einem unverschlossenen PKW entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel.: 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. "Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige ...

