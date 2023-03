Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handyraub nach fingiertem Kaufinteresse

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.03.2023 trafen sich um 13:30 Uhr zwei Personen in der Marktstraße, die vorab im Internet ein Handykauf vereinbart hatten. Der 21-jährige Verkäufer übergab dem 16-jährigen Kaufinteressenten das iPhone 13 zur Begutachtung. Während des Testens schlug der Jugendliche unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des Opfers und ergriff die Flucht. Während der Verfolgung warf ein weiterer Beschuldigter, ein 17-jähriger Wilhelmshavener, einen Aschenbecher in Richtung des Opfers. In Höhe der Goethestraße endete die Flucht, da kein Sichtkontakt mehr Bestand.

Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung konnten Polizisten des Einsatz-und Streifendienstes einen der mutmaßlichen Täter zweifelsfrei identifizieren. Ein, durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragter Durchsuchungsbeschluss, wurde in den Abendstunden vollstreckt.

Das Diebesgut konnte während der Durchsuchung zwar nicht aufgefunden werden, jedoch konnte der zuvor unbekannte mutmaßliche zweite Täter in der Wohnung angetroffen und identifiziert werden. Auf die beiden Jugendlichen wartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes.

