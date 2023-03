Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Zeitraum 17.03.2023 bis 19.03.2023 (Stand 19.03.2023, 10:00 Uhr)

Wilhelmshaven (ots)

Varel-

Leichtkraftfahrer beleidigt eine Verkehrsteilnehmerin und kippt anschließend um

Am Samstag, um 10:39 Uhr, erhält das Polizeikommissariat Varel Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem 31-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades und einer 54- jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw zu einem Streit nach einem Fahrmanöver gekommen war. Der Fahrer des Leichtkraftrades überholte das vor ihm fahrende Fahrzeug, woraufhin beide anhielten. Hierbei kam es zu Beleidigungen seitens des Leichtkraftfahrers. Er regte sich offensichtlich dermaßen auf, dass er mit seinem Krad gegen den Pkw der 54-jährigen umgekippte. Dabei ist an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstanden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 31- jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm vor 18 Monaten entzogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt

In der Nacht zu Sonntag, um 01:18 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Varel ein Verkehrsunfall auf der Rodenkirchener Straße gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger aus dem Landkreis Stade die Rodenkirchener Straße (B437) aus Diekmannshausen kommend in Richtung Varel. Auf dem geraden Teilstück kommt das Fahrzeug aus unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt anschließend seitlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde der alleinige Insasse schwer verletzt und zur Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Alkoholisierter 36-jähriger verursacht zwei Verkehrsunfälle

Am Sonntag, gegen 01:40 Uhr, befährt ein 36-jähriger aus Varel mit seinem Pkw den Brunsdamm. Dabei kommt er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfährt einen Zaun. Er setzt seine Fahrt anschließend fort und prallt gegen einen auf einer Verkehrsinsel befindlichen Baum. Bei dem Zusammenstoß wird der Fahrer leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden am Zaun, am Pkw und am Baum. Während der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der 36-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Eine Blutprobe wird angeordnet und der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.

Bockhorn- Diebstahl einer Gartenbank

Am Samstag, im Tatzeitraum 18:30 Uhr - 20:30 Uhr, wurde in der Lange Straße eine schwarze Gartenbank, die unmittelbar vor dem Haus stand, entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Neuenburg-

Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Wetterschutzunterstand

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es gegen 01:50 Uhr in der Neuenburger Straße in Höhe der Einmündung Klein Schweinebrück gekommen. Ein Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Wetterschutzunterstand. Der Unterstand wurde dabei völlig zerstört. Am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden.

