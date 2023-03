Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Schaarreihe

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.03.2023 kam es zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schaarreihe in Wilhelmshaven.

Der 14-jährige Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Süden, als er beim Wechsel vom Gehweg auf die Fahrbahn mit einem Auto zusammenstieß. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges, vermutlich ein weißer SUV mit abgedunkelten Scheiben im hinteren Bereich und weiteren Zeugen zu dem Verkehrsunfall und bittet um Kontaktaufnahme unter 04421/942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell