Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

BAD GANDERSHEIM - Am Brink 3, 37581 Bad Gandersheim, 08.02.2023 um 19:30 Uhr - 09.02.2023 um 10:40 Uhr |

Am 08.02.2023 gegen 19:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren PKW Volkswagen in der Straße Am Brink auf Höhe der Hausnummer 3. Am 09.02.2023 gegen 10:40 Uhr stellte die Geschädigte einen Schaden an ihrem PKW fest. Der PKW wies einen Schaden am hinteren Kotflügel der Fahrerseite auf. Es besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den PKW der Geschädigten touchierte und anschließend den Unfallort verließ, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/ oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim (05382/91920-0) zu wenden. (mic)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell