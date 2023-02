POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung

Uslar (ots) - Uslar-Volpriehausen (ke) Albrechtstraße, 07.02.2023, 07:00 Uhr Ein 27-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Zerniki befuhr mit seinem Fahrzeug die Albrechtstraße um nach links in die Schlesinger Straße abzubiegen. Hierbei touchierte er mit dem Heck des Aufliegers einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

