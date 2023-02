POL-NOM: Unfall unter Alkohol und versucht abzuhauen

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Blumenstraße, zwischen dem 04.02.2023, 10:00 Uhr und dem 05.02.2023, 18:00 Uhr Bisher unbekannte Täter zerkratzen den Lack an einem weißen Ford Kuga und an einem blauen Mitsubishi Colt. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2.000 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei Uslar Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

