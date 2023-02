Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (ke) K444, 07.02.2023, 13:55 Uhr

Ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus Scheeßel befuhr mit seinem LKW die K444 aus Uslar kommend in Richtung Schoningen. Um einem Fahrzeug die Zufahrt in die Schoninger Straße zu gewähren, fuhr der LKW rückwärts und übersah dabei den hinter ihm wartenden PKW eines 56-jährigen aus Guxhagen. Es entstand Schachschadens in Höhe von ca. 2.700 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell