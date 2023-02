Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: versuchter Einbruch in Tankstelle

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim , Holzmindener Straße 18, zw. 07.02.2023, 21:00 Uhr und dem 08.02.2023, 03:10 Uhr Im angegeben Zeitraum haben bislang noch unbekannte Täter versucht, in die Shell-Tankstelle in Bad Gandersheim einzubrechen. Hierbei wurde ein Gullideckel in die Eingangstür geworfen. Ein Eindringen ist jedoch misslungen. Im Anschluss haben die Unbekannten noch einen Feuerlöscher im Eingangsbereich der Tankstelle entleert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Ferner haben die Täter die amtlichen Kennzeichen eines grünen Subaru Foresters, der auf dem Gelände der Tankstelle stand, gestohlen und an einen silbergrauen Audi A4, Limousine, älteres Modell, angebracht, mit welchen sie den Tatort verlassen haben. Gegen die unbekannten Täter wurden Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung, Diebstahls und Urkundenfälschung eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle gesehen haben oder Hinweise zum Audi geben können melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. Nr. 05382-919200 (bas)

