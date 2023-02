POL-NOM: Kennzeichen entwendet und damit Tankbetrug begangen

Northeim (ots) - Einbeck, Juliuismühle, außerhalb geschl. Ortschaften, 80er-Zone, Dienstag, 07.02.2023, 14.15 - 15.20 Uhr EINBECK (Wol) - 18 Verstöße. In ca. einer Stunde konnte eine Streifenwagenbesatzung des PK Einbeck bei einer Geschwindigkeitsüberwachung 18 Verstöße feststellen. Die Kontrolle fand vom "Klapperturm" in Richtung Juliusmühle statt. In dem dortigen Bereich ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h ...

mehr