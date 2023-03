Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Taschendiebstähle in Jever

Jever (ots)

Ein Moment der Unachtsamkeit und schon ist die Geldbörse futsch: Bei der Polizei wurden im Zuständigkeitsbereich des Jeveraner Kommissariats in den vergangenen Monaten mehrfach Anzeigen wegen Taschendiebstahls aufgenommen. "In einzelnen Fällen gab es dabei größere Verluste für die Geschädigten, weil die Täter über erbeutete EC-Karten auch Geld von den Konten abgehoben haben", berichtet Anja Kienetz Präventionsbeauftragte des Polizeikommissariats in Jever.

"Schlauer gegen Klauer" lautet der Titel der Kampagne, mit Plakaten und Infoflyer sollen die Bürgerinnen und Bürger für das Risiko von Diebstählen sensibilisiert werden.

Auf den Plakaten und Infoblättern anderem mittels QR-Code auf eine Webseite verwiesen, die vielfältige Informationen rund ums Thema Taschendiebstahl bietet.

Zu den dringenden Tipps zählen die folgenden Punkte:

- Geldbörsen und Handtaschen nicht einen Moment unbeaufsichtigt lassen - Geld und Wertsachen immer möglichst eng am Körper tragen, idealerweise in Innentaschen - Nur so viel Bargeld mitführen, wie unbedingt erforderlich - Taschen mit dem Verschluss zum Körper tragen - Niemals PIN-Nummern für EC-Karten oder sonstige sensible Daten in Geldbörse oder Handtasche mitführen

Sollte es zum Diebstahl gekommen sein, etwaige EC- oder Kreditkarten sofort sperren lassen, dafür ist bundesweit die Rufnummer 116 116 erreichbar. Außerdem immer die Polizei informieren.

Besonders ältere Menschen, die vielfach noch überwiegend auf die Bezahlung mit Bargeld setzen, seien für das Risiko eines Diebstahls zu sensibilisieren.

Informationen zur Prävention (nicht nur) in Sachen Taschendiebstahl gibt es unter www.polizei-beratung.de

