Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, in der Zeit von 15:30 bis 16:00 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Discounters an der Alten Bahnlinie parkender Pkw Nissan Note, Farbe rot, aus dem Zulassungsbezirk Friesland, vermutlich in Folge eines Rangierfehlers am Heckstoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell