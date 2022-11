Polizei Bochum

POL-BO: Fast 5 Promille: Alkoholisierter Herner (42) stürzt mit E-Roller und verletzt sich schwer

Herne (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein stark alkoholisierter Mann (42) am Freitag (25. November) bei einem Alleinunfall an der Funkenbergstraße in Herne zugezogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 23 Uhr mit einem geliehenen E-Roller die Funkenbergstraße in Richtung Baumstraße. Hierbei verlor er auf Höhe der Hausnummer 6 die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte auf den Gehweg und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,96 Promille. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell