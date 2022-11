POL-BO: Ein Schwerverletzter (34) nach Verkehrsunfall in Bochum-Querenburg

Herne (ots) - Die Holsterhauser Straße in Herne war am Donnerstag, 24. November, gleich zwei Mal das Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum zwischen 18.05 und 21.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter hier Zugang zu einer Wohnung. Was sie dort entwendet haben, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In unmittelbarer Nähe kam es gegen 21.20 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruch. Der Wohnungsinhaber, ...

mehr