Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durch Handy abgelenkt und Unfall verursacht

Landau (ots)

Am 05.11.2022 ereignete sich um kurz vor 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Queichheimer-Hauptstraße in Landau, wobei ein 24-jähriger Pedelec Fahrer auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auffuhr und sich hierbei verletzte. Nach Zeugenaussagen hielt der Pedelec Fahrer vor dem Unfall sein Handy in der Hand und war vermutlich abgelenkt, sodass er das geparkte Fahrzeug übersah. Der Pedelec Fahrer musste mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell