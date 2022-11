POL-PDLD: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Lichttechnische Einrichtungen"

Kandel, Langenberg (ots) - Am 05.11.2022 wurden durch Beamte der PI Wörth Geschwindigkeitskontrollen am Langenberg durchgeführt. In der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:40 Uhr, überschritten 15 Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 97 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h stellten an diesem Tag den Höchstwert dar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

