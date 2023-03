Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Frontalkollision zwischen zwei Pkw

Zwei leichte verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Storzingen und Stetten am kalten Markt ereignet hat. Der 21-jährige Lenker eines Audi verlor in Fahrtrichtung Stetten am kalten Markt in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts auf das Bankett ab. Beim Gegensteuern geriet der Audi-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und erfasste dort einen entgegenkommenden VW frontal. Sowohl der 21-jährige Unfallverursacher, als auch der 56 Jahre alte VW-Lenker musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße 218 für rund anderthalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ebenfalls im Einsatz war unter anderem aufgrund der Erstmeldung und auslaufender Betriebsstoffe die Feuerwehr.

Sigmaringen

Diebstahl von Metallfässern - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen hat nach dem Diebstahl von 84 Edelstahlfässern vom Gelände einer Brauerei in der Leopoldstraße die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über einen Bauzaun geklettert und haben von dort Fässer, ohne Inhalt, im Wert von rund 12.600 Euro entwendet. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Unfall aufgrund Unachtsamkeit

Rund 9.000 Euro Gesamtsachschaden sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung "Am Stachus" und Mengener Straße entstanden. Ein 58-Jähriger LKW-Fahrer befuhr die Straße "Am Stachus" in Fahrtrichtung Mengener Straße. Beim Einfahren in die Mengener Straße übersah er den, aufgrund des stockenden Verkehrs, vor dem Bahnübergang stehenden VW Passat eines 50-Jährigen und fuhr in dessen Seite. Durch den Zusammenprall wurde der Wagen des 50-Jährigen um 90 Grad gedreht. Am LKW beläuft sich der Sachschaden auf 6.000 Euro und am Passat auf rund 3.000 Euro.

Pfullendorf

Gefährliche Fahrmanöver ohne Führerschein - Zeugen gesucht

Gleich mehrere Autofahrer haben sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei gemeldet und den Fahrer eines schwarzen Smart gemeldet, der auf der L194, beziehungsweise der Friedhofstraße, durch seine Fahrweise mehrfach den Gegenverkehr gefährdet haben soll. Bei der späteren Kontrolle des Fahrers stellten Kräfte des Polizeipostens Pfullendorf fest, dass der 24-Jährige Fahrer außerdem keinen Führerschein besitzt. Da der Fahrer zusätzlich Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel zeigte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Gegen den 24-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die die Fahrmanöver des Smart-Lenkers beobachtet haben oder durch dessen Verhalten ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell