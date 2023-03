Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr in der Meersburger Straße ereignet hat, musste ein 43-jähriger Rennradfahrer in eine Klinik gebracht werden. Eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin wollte nach rechts auf ein Grundstück auffahren und übersah dabei den Radler, der auf dem angrenzenden Radweg unterwegs war. Der 43-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte. Er zog sich einen Bruch im Handgelenk zu. An Rad und Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Friedrichshafen

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 28-jährige Motorroller-Fahrerin zugezogen, nachdem sie am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Rheinstraße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 35 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach links auf die Straße ein und nahm der Zweiradfahrerin dabei die Vorfahrt. Ein Rettungsdienst brachte die verletzte Zweiradfahrerin in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Betrunkene Frau geht Einsatzkräfte an

Außer Rand und Band war eine alkoholisierte 43-Jährige am späten Dienstagabend in der Bunkhofener Straße. Offenbar im psychischen Ausnahmezustand ging sie Rettungskräfte an, woraufhin die Polizei hinzugerufen wurde. Auch gegenüber den Beamten verhielt sie sich aggressiv und ging in drohender Haltung auf die Einsatzkräfte zu. Weil sie sich nicht beruhigen ließ, nahmen sie die Polizisten in Gewahrsam und brachten sie in eine Fachklinik. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte die 43-Jährige die Polizisten durchweg. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der Frau einen Wert von über zwei Promille.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nach einem versuchten Einbruch in der Waggershauser Straße in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter machte sich gegen 3 Uhr an einem gekippten Fenster ans Werk. Als die Bewohnerin von den verdächtigen Geräuschen aufwachte, ließ der Einbrecher von seinem weiteren Vorhaben ab und suchte das Weite. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Sachbeschädigung im Stadtgarten - Zeugen gesucht

Auf rund 2.500 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte am vergangenen Wochenende im Stadtgarten angerichtet haben. Die Vandalen beschmierten zwei Sitzbänke und zerstörten eine weitere komplett. Darüber hinaus beschädigten sie eine Laterne an der Teufelstreppe. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden

Markdorf / Konstanz

Frau fällt Telefonbetrügern zum Opfer - Zeugen gesucht

Nachdem eine 61-jährige Frau aus dem Bereich Markdorf am Dienstag Opfer eines sogenannten "Schockanrufs" wurde und ihre Ersparnisse in Konstanz einer Unbekannten übergeben hat, sucht die Polizei Zeugen. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Tochter der Frau aus, die angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine bevorstehende Haftstrafe abzuwenden sei die Zahlung einer Kaution notwendig. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, dass die 61-Jährige der Geschichte Glauben schenkte. Die Frau begab sich zu einer Bank, hob mehrere tausend Euro ab und übergab das Bargeld, wie vereinbart, um etwa 12.30 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz in Konstanz-Petershausen (Bruder-Klaus-Straße) an eine fremde Frau. Diese wird als 25 - 35 Jahre alt und etwa 165cm groß beschrieben. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild und auffallend breit gezeichnete Augenbrauen. Gekleidet war die unbekannte Abholerin mit einer schwarzen Hose und einem beigen Mantel, dessen Mütze mit Fellumrandung sie über den Kopf gezogen hatte. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Betrugs übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Abholerin geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Salem-Mimmenhausen

Sachbeschädigung an Friedhofshalle - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Salem hat nach einer Sachbeschädigung an der Friedhofshalle in der Alte Neufracher Straße am vergangenen Wochenende die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter beschmierte die Fassade der Friedhofshalle mit einer grünen Sprayfarbe und richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07553/8269-0 beim Polizeiposten Salem zu melden.

