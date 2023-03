Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Wertgegenstände aus Autos gestohlen

Aus unverschlossenen Autos wurden am Mittwoch im Stadtgebiet mehrere Wertgegenstände entwendet. Aus einem Audi, der zwischen 5.30 und 13 Uhr auf einem Hof in der Rudolph-Roth-Straße abgestellt war, stahl der Dieb ein Armband und eine Tasche samt Inhalt. Eine Geldbörse und Bargeld wurden aus einem Dodge entwendet, der zwischen 6.30 und 7.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wangener Straße geparkt war. Dass bei beiden Taten derselbe Täter am Werk war schließt die Polizei derzeit nicht aus. Personen, die die Taten beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Wangen

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Nieratz und Nieratzer Bad in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 60-Jährige war auf seiner Maschine in Richtung Nieratzer Bad unterwegs. Als er in einer Kurve die Fahrbahn mittig befuhr, stieß er frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 32-Jährigen zusammen und wurde mit seinem Zweirad in ein Gebüsch geschleudert. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Wangen

Nach Randale - Frau in Polizeigewahrsam

Nach einem Streit mit einem 79-Jährigen musste eine 59 Jahre alte Frau die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer polizeilichen Gewahrsamszelle verbringen. Die Frau war im gemeinsamen Wohnhaus im Stadtgebiet derart in Rage geraten, dass sie unter anderem einen Stuhl und einen Staubsauger aus einem Fenster auf ein darunterliegendes Glasdach warf. Auch einen Spiegel zertrümmerte die Frau. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Nachdem sich die Frau auch nicht durch die Anwesenheit der gerufenen Polizei beruhigen ließ, nahmen die Beamten sie mit zum Polizeirevier. Auf die Frau kommen nun die Kostenrechnung für den Polizeiaufenthalt sowie eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.

Isny

Paar angegriffen

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem ein 33-Jähriger am Mittwochabend eine Gleichaltrige und ihren 30 Jahre alten Begleiter angegriffen hat. Der Täter stellte die Beiden wegen privaten Streitigkeiten in der Obertorstraße, wo es zu einem lautstarken Wortgefecht kam. Im Zuge dessen schlug er die Frau mehrfach ins Gesicht und versetzte dem 30-Jährigen einen Kopfstoß. Dieser musste danach in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bad Waldsee

Unberechtigte Personen im Haus

Beim Einbruch in ein Mehrparteienhaus in der Rosmaringasse gescheitert sind Unbekannte wohl am frühen Mittwochmorgen. Die Täter gelangten gegen 3 Uhr über die lediglich zugezogene Eingangstür ins Haus und versuchten dort eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Einbrecher scheiterten letztlich und zogen unverrichteter Dinge wieder von dannen. Sie verursachten insgesamt einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen des versuchten Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Baindt

Polizei ermittelt nach Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft

Wegen eines Überfalls auf einen Lebensmittelmarkt, der sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Fischerstraße zugetragen hat, ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg. Laut Angaben eines Angestellten habe ein Unbekannter unter Androhung von Gewalt Geld gefordert, das der 18-Jährige dem Täter aushändigte. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem flüchtigen Täter führte zunächst nicht zum Erfolg.

