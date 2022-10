Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf:

Am Mittwoch (12.10.2022) zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Astra, welcher sich auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Farmstraße befand. Das Fahrzeug parkte auf Höhe des dortigen Deichmanns / Takko und wurde nach aktuellem Ermittlungsstand durch ein ein-/ausparkendes rotes Fahrzeug an der rechten hinteren Seite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Hinweise auf den den Unfallverursacher nimmt die Pst. Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105 40060 entgegen.

