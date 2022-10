Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Fenster aufgehebelt und Büroraum nach Wertgegenständen durchsucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (11.-12.10.) sind noch unbekannte Täter in ein Büro im Kiefernweg eingebrochen. Die Kriminellen hebelten ein Fenster auf und gelangte auf diesem Weg in das Gebäude. Dort wurden sie fündig, schnappten sich Geld aus einer Kassette und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell