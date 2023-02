Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hausfriedensbruch - Beleidigung - Trunkenheitsfahrt - Widerstand

Koblenz (ots)

Am Freitag, 03.02.23 wurde eine Streife der Polizei Koblenz gegen 17.40 Uhr in die Douquéstraße in Koblenz entsandt, da es dort gegenwärtig zu einem Hausfriedensbruch kommen würde. Der ungebetene Gast, ein 50-jähriger und stark alkoholisierter Mann aus Koblenz, der u.a. auch den Wohnungsinhaber übelst beleidigt hatte, verließ daraufhin im Beisein der Beamten die Wohnung. Noch am gleichen Abend wurde der vorgenannte Mann dann mit einem E-Scooter fahrend in der Trierer Straße dabei beobachtet werden, wie er eine rote Ampel überfuhr. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm auf der Dienststelle der Polizei eine Blutprobe entnommen. Hierbei leistete er gegenüber den Beamten Widerstand, was zur Fertigung einer weiteren Strafanzeige führte.

