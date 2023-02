Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Betzdorf (ots)

Am Mittwoch, den 15.02.2023, kam es auf der Friedrichstraße in Betzdorf, gegen 10:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als sich ein Pkw-Fahrer eines roten Kleinwagens an der Lichtzeichenanlage "Friedrichstr./Steinerother Str." zur Geradeausfahrt eingeordnet hatte, dann jedoch kurzerhand und ohne jegliche Anzeichen dazu entschloss nun doch nach rechts in Richtung Steineroth abzubiegen. Hierbei übersah er eine bereits auf der "Rechtsabbiegerspur" befindliche Pkw-Fahrerin, die noch versuchte eine Kollision zu verhindern und nach rechts auszuweichen wollte, dabei jedoch gegen den erhöhten Bordstein fuhr, wobei ihr rechtes Vorderrad beschädigt wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel. 02741/9260.

