POL-PDNR: 18-jähriger PKW-Fahrer touchiert bei einem Fluchtversuch mit dem Außenspiegel die Hand eines Polizeibeamten

Oberhonnefeld - Gierend (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag richteten Polizeibeamte eine stationäre Kontrollstelle an der Bundesstraße 256 in Oberhonnefeld-Gierend ein. Gegen 00:45 Uhr sollte ein aus Richtung Straßenhaus kommender PKW Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen des anhaltenden Polizeibeamten. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug zunächst kurz abbremste, beschleunigte er plötzlich und touchierte beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel die Hand des Polizeibeamten mitsamt der Anhaltekelle. Der Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Dierdorf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Verfolgungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte wieder Sichtkontakt zum Fluchtfahrzeug aufgenommen werden. Bei Rüscheid verunfallte der flüchtende Fahrer, als er im Einmündungsbereich der Landesstraße 264 / Landesstraße 258 geradeaus fuhr und abseits der Fahrbahn gegen einen Baum prallte. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18 - jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen sind die aus Niedersachsen stammenden Insassen wieder entlassen worden.

Der Polizeibeamte erlitt durch die Berührung mit dem Außenspiegel des Fluchtfahrzeuges eine leichte Verletzung, die ambulant behandelt wurde.

